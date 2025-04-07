Завод кабельной продукции построят в Электроуглях в 2025 году

Завод кабелей построят в Электроуглях в 2025 году. Там планируют ежегодно выпускать свыше 96 миллионов километров продукции.

Новый производственный комплекс позволит увеличить объект выпуска отечественной кабельной продукции и снизить дефицит площадей. Его возведут на территории завода «Энергокабель» под контролем регионального стройнадзора.

Площадь здания составит почти 3,5 тысячи квадратных метров. В нем будут производить медную луженую и алюминиевую проволоку, а также токопроводящие жилы.

Около 40% производимых кабелей в России используется в области энергетики. Еще 30% приходится на стройку, 20% — на комплектацию и 10% — на связь.

«После ввода в эксплуатацию и запуска производства в 2025 году ежегодно здесь планируют выпускать более 96 миллионов километров продукции — столько же, сколько составляет расстояние от Земли до Марса», — отметил в ведомстве.

Готовность объекта уже составляет 57%, сейчас рабочие устанавливают внутренние перегородки и монтируют кровлю. Строительство планируют завершить в третьем квартале этого года.