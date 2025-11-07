Завод изделий из пластика в Пушкино провел экскурсию для семей участников СВО

Компания «Пластик Он Лайн» в Красноармейске провела экскурсию для семей участников СВО в рамках программы «Промышленный туризм». Им рассказали о производственных процессах и возможностях трудоустройства.

Как рассказали в региональном Мининвесте, гости узнали о процессе изготовления продукции компании — пластиковых коробок, обложек и других товаров. Им рассказали о передовых технологиях, масштабе деятельности предприятия и планах по его развитию.

Экскурсовод отметил, что компания активно развивается и выпускает продукцию высокого качества, которая пользуется спросом не только в Подмосковье, но и в других регионах. Он также рассказал об успешной интеграции в производственные процессы ветеранов СВО.

Мероприятие прошло при участии Ассоциаций ветеранов СВО, фонда «Защитники Отечества» и Комитета семей воинов Отечества Пушкинского округа. Проект реализуют по инициативе правительства Подмосковья.