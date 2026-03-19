Завод инженерного оборудования построят в Коломне

В Подмосковье появится еще одно современное производство, ориентированное на нужды строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства. Компания «Торговый Дом АДЛ» возведет новый завод в Коломне.

Региональные власти оказали предприятию существенную поддержку, предоставив землю в городском округе Коломна в аренду по максимально упрощенной схеме.

В ассортименте заявлены такие позиции, как конденсатоотводчики и вакуумные прерыватели, сепараторы для отделения пара, смотровые стекла и трубопроводная арматура в виде задвижек.

Новый инвестпроект компании «Торговый Дом АДЛ» реализуется в рамках расширения уже действующего производства. Инвестиции в проект составят 850 миллионов рублей. На новом предприятии планируется создать 40 рабочих мест.

Планируемая мощность завода позволит ежегодно выпускать до 14 тысяч единиц такого оборудования.

Под строительство инвестору выделили участок площадью девять гектаров. На этой территории разместят производственный корпус размером почти 10 тысяч квадратных метров, а также необходимые объекты вспомогательного назначения.

Ранее компания уже дважды получала землю без торгов и успешно реализовала два проекта: запустила комплекс по выпуску стальных шаровых кранов с большим диаметром и производство трубопроводной арматуры. Суммарно в предприятия вложили порядка 2,5 миллиарда рублей.

Инвесторам напоминают об условиях региональной программы: после того как обязательства по строительству выполнены, у компании есть право выкупить землю, заплатив лишь 15% от кадастровой стоимости.

Тем, кто тоже заинтересован в реализации проектов на территории области, предлагают воспользоваться специальной инвестиционной картой Подмосковья. Сервис разработали в рамках внедрения регионального инвестиционного стандарта.