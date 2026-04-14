Завод функционального питания создаст более 110 рабочих мест в Ступине

Фото: Автоматизированное производство косметики компании Mixit в Солнечногорском г. о. / Медиасток.рф

Завод функционального питания построят на территории особой экономической зоны «Ступино Квадрат». Там создадут более 110 рабочих мест. на предприятии будут выпускать БАДы, спортивное питание, HoReCa и фармацевтику.

Проект реализует компания «Софос Биотехнолоджи». В него инвестируют около 178 миллионов рублей.

«Площадь производственно-складского комплекса составит порядка трех тысяч квадратных метров, на предприятии будет создано более 110 рабочих мест. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2028 год», — сказала заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева.

Мощность предприятия — тысяча тонн функционального питания в год.

Инвесторы могут подобрать локацию для реализации своего проекта на инвестиционной карте Московской области.