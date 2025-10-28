Завод фильтров в Щелкове повысит производительность по федеральному проекту

Компания «ЕМВ Фильтртехник Рус» в Подмосковье завершила первый этап реализации федерального проекта «Производительность труда». Там внедрят новые практики, которые помогут предприятию повысить эффективность.

Как рассказали в региональном Мининвесте, компания внедряла механизмы федерального проекта при поддержке специалистов Регионального центра компетенций. Вместе с ними сотрудники предприятия определили наиболее слабые места в производстве фильтра тонкой очистки MPK. После этого был разработан план мероприятий. Компания поставила цель снизить время протекания процесса на 13%, а также сократить запасы на потоке на 17% и на 11,8% повысить выработку.

Теперь на пилотном потоке внедрят практики бережливого производства, в том числе систему 5С, которая включает сортировку, рациональное расположение, уборку, стандартизацию, совершенствование и повышение эффективности операций.

Инвесторы могут присоединиться к проекту, подав заявку на платформе производительность.рф.

Больше информации о поддержке предприятий — по ссылке.