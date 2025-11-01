Завод элементов благоустройства в Домодедове провел экскурсию для ветеранов СВО

Предприятие «Забава» в Домодедове провело экскурсию для участников СВО в рамках программы «Промышленный туризм». Они узнали о производстве элементов благоустройства и открытых вакансиях.

Как рассказали в региональном Минивесте, компания уже более 20 лет работает на рынке элементов для благоустройства общественных пространств. Предприятие выпускает игровое и спортивное оборудование, а также архитектурные формы, которые используют не только в Подмосковье, но и в других городах страны.

Участники экскурсии увидели, как создают современные конструкции, а также узнали о вакансиях. Сейчас там требуются технологи, конструкторы, дизайнеры, инженеры.

Инициативу проведения экскурсий для участников СВО предложило правительство Подмосковья. Идею поддержали предприятия региона.