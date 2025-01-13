Завод деталей для приборостроения в Солнечногорске создаст 120 рабочих мест

Компания «Квалитет» начала строительство нового завода по производству деталей для приборостроения на территории индустриального парка «Есипово» в Солнечногорске. Инвестор уже получил необходимые разрешения для реализации проекта.

По информации заместителя председателя правительства и министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, продукция компании будет использоваться в медицине, кабельной промышленности, авиации и кораблестроении. Объем инвестиций в проект составит более 500 миллионов рублей, а новое производство создаст 120 рабочих мест для жителей региона.

В течение пяти лет в индустриальном парке «Есипово» возведут промышленное здание площадью свыше 4,5 тысячи квадратных метров, где расположатся три основных цеха: токарный, фрезерный и специального покрытия. Каждый цех будет оснащен высокоточными станками с ЧПУ и прецизионным оборудованием.

Генеральный директор компании «Квалитет» Максим Кустарев отметил, что увеличение производственных площадей позволит повысить мощности на 50%. В компании акцентировали внимание на том, что их продукция отличается уникальностью: для каждого проекта используется индивидуальная конструкторская документация. Кроме того, у компании есть собственное конструкторское бюро, способное разрабатывать детали любой сложности.