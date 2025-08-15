Завод безалкогольных напитков в Зарайске увеличит выработку по нацпроекту

Компания «Славичъ» в Зарайске присоединилась к федеральному проекту «Производительность труда». В результате предприятие планирует на 10% увеличить выработку.

Как рассказали в областном Мининвесте, компания более 20 лет занимается производством безалкогольных напитков.

На предприятии уже прошло стартовое совещание при участии специалистов регионального центра компетенций. На нем определили пилотный участок для внедрения новых методик. Им станет процесс изготовления напитков объемом 1,5 литра.

Ожидается, что время протекания процесса снизится на 10%, незавершенное производство уменьшится на 15%, а выработка вырастет на 10%.

В ближайшее время специалисты проведут диагностику и разработают план по внедрению принципов бережливого производства.

Предприятия могут присоединиться к проекту, подав заявку по ссылке.