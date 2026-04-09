Завод «Аварус» занял треть российского рынка кварцевых плит

За последние два года шаховское предприятие «Аварус» вышло в лидеры российского рынка по изготовлению кварцевых плит. По оценке предприятия, его доля на рынке в 2025 году достигла 30%. При этом продукция завода минимум на 10% дешевле импортных аналогов, так как смолу «Аварус» закупает у российских поставщиков.

Каждый месяц завод выпускает около 3 000 плит, которые тут же распродаются. В ассортименте уже более 40 дизайнов. Недавно на предприятии появился ЧПУ-робот, который делает сложные мраморные рисунки, как у дорогих итальянских камней Калакатта и Статуарио. Такие коллекции уже поступили в продажу и пользуются большим спросом.

Технология производства включает множество этапов: от смешивания сырья до запекания плиты в печи. Самый дорогой компонент — смола, которую закупают в Нижнем Новгороде, Ярославле и Санкт-Петербурге. Это и дает преимущество в цене.

Завод продает свою продукцию не только по всей России, но и в Беларусь и Казахстан. У компании 13 собственных складов — почти во всех городах-миллионниках. В этом году открыли склад и в Махачкале.

На заводе работают более 130 человек. В ближайшие полгода производство хотят увеличить в полтора раза — с 3 000 до 4 500 плит в месяц. Это позволит держать большие запасы на складах, и покупателям не придется ждать. Под такой рост в скором времени начнут набирать сотрудников на дополнительные смены.