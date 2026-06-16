Завод «Алиум» в Подмосковье увеличил выпуск лекарственных препаратов

Производственная площадка «АЛИУМ», входящая в «Биннофарм Групп», за первые пять месяцев 2026 года выпустила 22 миллиона упаковок лекарственных препаратов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Предприятие активно развивается и наращивает производство. За последние пять лет объем выпуска на заводе вырос более чем на 40%, освоено свыше 40 новых препаратов. Компания также инвестирует в развитие научно-исследовательской базы.

«Завод „АЛИУМ“ создан более 30 лет назад на базе Научного центра прикладной микробиологии. Сегодня это современная производственная площадка, которая демонстрирует высокие темпы развития», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Ключевые терапевтические направления предприятия — кардиология, гастроэнтерология, неврология и антибактериальная терапия. В январе — мае 2026 года производство отдельных востребованных препаратов показало значительный рост. Так, выпуск лекарственного средства для терапии сахарного диабета II типа увеличился на 364%, противовоспалительного препарата — на 199%, препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний — на 198%.

Предприятие также активно развивает экспортное направление. Продукция завода поставляется в страны СНГ, включая Армению, Беларусь, Кыргызстан, Азербайджан и Узбекистан. В первом квартале 2026 года на экспорт были отправлены первые партии гепатопротекторного средства для рынков Армении и Молдовы общим объемом более 22 тысяч упаковок.

Для повышения эффективности производства предприятие внедряет современные технологии. В частности, на заводе запущена новая автоматизированная линия грануляции лекарственных препаратов. Благодаря модернизации максимальная загрузка оборудования увеличилась с 30 до 150 кг за цикл, что позволило повысить производительность в пять раз и снизить операционные риски.