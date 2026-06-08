Мининвест Подмосковья рассказал о завершении фестиваля робототехники «РОБОСИТИ»

6 июня 2026 года на площадке Одинцовского кампуса МГИМО МИД России прошел заключительный этап IX Всероссийского фестиваля робототехники РОБОСИТИ 2026. Мероприятие собрало более двух тысяч участников и гостей из разных регионов страны.

В соревновательной программе приняли участие более 200 команд из более чем 20 регионов России. Самые многочисленные делегации приехали из Московской, Тамбовской, Курганской и Брянской областей. Участники представили свои проекты в области робототехники, искусственного интеллекта, автоматизации и программирования.

Фестиваль состоялся в рамках инициативы «Десятилетие науки и технологий» при поддержке Министерства цифрового развития и Министерства просвещения Российской Федерации. Его организаторами выступили Ассоциация МИТ — Мы ИТ, АНО ДО «РОБОЛАТОРИЯ» и Национальная Ассоциация Участников Рынка Робототехники.

Соревнования прошли в 16 категориях, несколько из которых были впервые представлены на фестивале. Например, «Кубок IQ», «Азбука аналоговой схемотехники», пилотирование дронов и «Бои без правил». Главный судья фестиваля, член Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Дмитрий Мартынов, отметил: «РОБОСИТИ 2026 официально стал самым масштабным соревнованием по робототехнике, когда-либо проходившим на территории Московской области».

Все участники фестиваля смогли принять участие в мастер-классах, где им представилась возможность попробовать себя в управлении промышленным роботом и пилотировании дронов. Педагоги и представители бизнеса обсудили роль среднего профессионального образования в роботизации экономики.

Также в рамках фестиваля состоялось подведение итогов Всероссийской онлайн-олимпиады школьников по программированию в Scratch, в которой приняли участие более 500 человек. Победители и призеры получили памятные призы от партнеров фестиваля.