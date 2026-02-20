Завершение ремонта детской школы искусств в поселке Вуги планируется к концу 2026 года

В детской школе искусств в поселке Вуги продолжаются ремонтные работы. На данный момент готовность здания составляет 14%. Специалисты проводят демонтажные и общестроительные работы.

Капитальный ремонт включает обновление фасада и кровли, обустройство входной группы. Планируется замена инженерных сетей, радиаторов и сантехнического оборудования. Старые окна и двери будут заменены на новые с высокими тепло- и звукоизоляционными характеристиками. Все внутренние помещения также подлежат ремонту. На завершающем этапе в школу доставят новое современное оборудование и мебель. Прилегающая территория будет благоустроена.

Все работы проводятся в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет бюджета Московской области. Завершить ремонт планируется до конца декабря 2026 года.