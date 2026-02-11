Завершение первого этапа капитального ремонта в школе №9 города Луховицы

В городе Луховицы Московской области в школе №9 успешно завершился демонтаж старых конструкций. Старые стены, полы и перегородки, прослужившие более тридцати лет, вывезли на двадцати пяти грузовиках.

В январе рабочие и спецтехника завершили разборку. Стройплощадку подготовили к дальнейшим работам — стяжке пола. Материалы для ремонта уже в пути, а со следующей недели начнут заливать полы.

Планировку кабинетов, цвет фасада и оттенки стен согласовывали с директором, учителями и администрацией. Несмотря на то что школа типовой серии, подход к ремонту сделали индивидуальным.

По контракту ремонт должен быть завершен в июле 2027 года. Однако строители стремятся закончить работы до конца 2026 года. Объект не сложный и не проблемный — это крепкая коробка 1994 года, которая спустя тридцать лет получит вторую жизнь.

После ремонта в школу вернутся более пятисот учеников. Их будут ждать новые классы с современными стенами, мебелью и инженерными системами.