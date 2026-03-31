Завершение капремонта спорткомплекса на улице Московской планируется до конца года

В спорткомплексе на улице Московской продолжаются масштабные работы по капитальному ремонту. На данный момент строительная готовность объекта достигла примерно 40 процентов.

Специалисты активно занимаются заменой инженерных коммуникаций и прокладкой новых трубопроводов. Параллельно на первом и втором этажах ведутся работы по заливке полов.

После завершения реконструкции спорткомплекс полностью преобразится. Планируется ремонт бассейна, раздевалок и помещений для занятий спортивных секций. Кроме того, будет обновлен большой спортивный зал с трибунами, а фасад будет выполнен в соответствии с брендбуком Московской области.

Все работы планируется завершить до конца года. После этого в обновленном спорткомплексе вновь откроются секции и возобновятся соревнования регионального и всероссийского масштаба.