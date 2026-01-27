Поликлинику на Октябрьской улице в Королеве откроют после капремонта в этом году

В городском округе Королев подходит к концу капитальный ремонт поликлиники №1, который стартовал в начале прошлого лета. Специалисты активно проводят проверки и настройку инженерных систем: отопления, электроснабжения и вентиляции. Также завершается установка камер видеонаблюдения, сигнализации и датчиков дыма. В работах задействовано около 30 человек.

По словам начальника участка Сиражутдина Сайпуева, на текущий момент ремонт фасада и кровли успешно завершен. В кабинетах и коридорах уложена плитка и линолеум, установлены удобные пандусы и перила для пожилых людей и маломобильных групп населения. Кроме того, заменены все двери и окна, обновлено подвальное помещение, а также проведено благоустройство территории. Сейчас специалисты дорабатывают настройку электрооборудования.

Поликлиника №1 была построена в 1956 году по проекту архитектора Любови Гулецкой и является самым старым медицинским учреждением в округе. После завершения всех работ, которое запланировано на первый квартал текущего года, в поликлинике смогут обслуживаться до 250 пациентов в сутки.