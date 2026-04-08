Завершен снос платформы станции «Химки» для строительства ВСМ

В городском округе Химки на линии Октябрьской железной дороги завершился снос старой платформы станции «Химки», которая входит в состав МЦД-3. В ближайшее время на этом объекте начнутся работы по обустройству дополнительных железнодорожных путей для высокоскоростной магистрали «Москва — Санкт-Петербург». Часть строительных работ уже стартовала в районе будущей станции «Монумент».

На месте старых торговых павильонов в Химках возведут современные переходы с эскалаторами, платформы и кассовые зоны. Под демонтаж попадут торговый центр на улице Железнодорожной, рынок «Фермер», а также отель и автомойка на улице Маяковского.

Параллельно строительные работы ведутся в районе улицы Репина, где специалисты занимаются возведением временного путепровода. Старый мост планируют перестроить, так как под ним невозможно уложить пути ВСМ. Завершить строительство временного путепровода планируют 30 мая.

Высокоскоростная железнодорожная магистраль «Москва — Санкт-Петербург» будет иметь протяженность 679 километров. Благодаря ей время в пути между двумя столицами сократится до 2,5 часов. Дополнительные пути № 5 и № 6 пройдут через станции «Левобережная», «Химки», «Монумент», «Подрезково», «Сходня» и «Фирсановская».

