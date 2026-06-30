Детский сад при гимназии №1 в Балашихе капитально отремонтируют к сентябрю

В микрорайоне Железнодорожный в Балашихе почти завершено капитальное обновление дошкольного отделения Гимназии №1. На площадке уже началась финальная стадия: расстановка мебели, пусконаладка инженерных систем и благоустройство прилегающей территории.

Здание площадью 2 888,3 кв. м преобразилось: обновили кровлю и входную группу, утеплили фасад, заменили все инженерные сети и сантехнику, а также провели ремонт внутренних помещений. Новая мебель и оборудование уже доставлены на объект.

Ремонтные работы выполнялись в рамках государственной программы Московской области и финансировались из бюджета. На данный момент степень готовности здания составляет 98%. Педагоги получат обновленное здание в июле.