Реконструкция дома на 1-й Крестьянской улице в Мытищах завершится в ноябре

Масштабная реконструкция дома № 2 корпуса 1 на улице 1-й Крестьянской в Мытищах находится на завершающем этапе. Все основные работы по ремонту фасада многоквартирного дома завершатся к середине ноября.

Девятиэтажный панельный дом, построенный в 70-х годах, нуждался в обновлении. Жители на общем собрании выбрали необходимые виды работ: обновление и утепление фасада с учетом их цветовых предпочтений. Они сами определяют приоритетные детали ремонта, что позволяет сделать капитальную реконструкцию максимально эффективной и отвечающей их потребностям.

Работы ведутся качественно и в соответствии с графиком, на объекте ежедневно трудятся 20 человек. Рабочие устанавливают общедомовые узлы учета потребления коммунальных ресурсов и обновляют лифтовое оборудование.

Программа капитального ремонта многоквартирных домов в Московской области реализуется с 2014 года. Реконструкция фасадов, кровель, замена инженерных систем, газоснабжения, подвальных помещений и фундаментов проводятся в рамках региональной программы.

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