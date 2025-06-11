Заведующим травмацентром больницы в Лобне назначили Сергея Соколова

В Лобненской городской больнице приступил к работе новый заведующий травматологическим центром — Сергей Валентинович Соколов. Доктор окончил Первый Московский государственный медицинский университет имени Сеченова и обладает богатым опытом работы в ведущих медицинских учреждениях Москвы и Московской области.

До назначения в Лобню Сергей Соколов трудился в Городской клинической больнице №67 Москвы в отделении первой травмы и ортопедии, а также в Центральной клинической больнице Российской академии наук. Кроме того, он возглавлял отделения травматологии и ортопедии в Химкинской центральной клинической и Одинцовской областной больницах.

«Больше всего в профессии мне нравится помогать людям. В травматологии результат работы врача виден очень быстро и это дает колоссальный заряд энергии», - поделился Сергей Соколов.

Записаться на прием к врачу-травматологу можно через портал «Госуслуги», региональный портал медицинских услуг, по телефону колл-центра 122 или с помощью инфомата.

Напомним, в Лобне особое внимание уделяется развитию здравоохранения, в прошлом году здесь открылась новая поликлиника, рассчитанная на 600 посещений в смену.