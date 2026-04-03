В Подольске на станции МЦД-2 прошел Единый день профилактики детского травматизма. В рамках акции сотрудники Московской железной дороги провели для юных пассажиров викторину по правилам безопасности.

Детям задавали вопросы о поведении рядом с железной дорогой — можно ли переходить пути в наушниках или капюшоне, ездить по платформе на самокате и как действовать при запрещающем сигнале. За правильные ответы участники получали сувениры и светоотражающие подарки.

Особое внимание организаторы уделили теме зацепинга — опасного способа передвижения на поездах. Специалисты напомнили, что такие попытки часто заканчиваются тяжелыми травмами или гибелью.

В рамках акции для детей организовали тематические зоны с интерактивами, где в игровой форме объясняли правила, которые помогают сохранить жизнь и здоровье на железной дороге.

