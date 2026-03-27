Рекламу и граффити устранили на дорогах еще в 9 округах Подмосковья

Сотрудники Мосавтодора очистили от рекламы и граффити 13 региональных дорог в девяти округах Подмосковья. Работы провели в Балашихе, Люберцах, Мытищах и других муниципалитетах.

Остановочные павильоны очистили от вандальных надписей на улице Пролетарской в Балашихе, улице Победы в Ивантеевке и на Октябрьском проспекте в Люберцах. Граффити убрали со знаков на улице 50 лет Октября в Красногорске, улице Московской во Фрязине и на путепроводе через железную дорогу на улице Фрунзе в Мытищах.

В Зарайске на улице Октябрьской знаки и остановочный павильон очистили от незаконной рекламы.

Кроме того, дорожники удалили рекламу со знаков на улице Ленинской в деревне Щельпино и с остановочных павильонов на улице Академика Горячкина в поселке Подольской машинно-испытательной станции. Также работы были проведены на Бисеровском шоссе в Электроуглях и на дорогах в деревнях Каменки-Дранишниково и Ивашево.

Минтранс Подмосковья призвал жителей и гостей региона не портить элементы дорожной инфраструктуры, так как это может привести к правонарушению и создать угрозу безопасности дорожного движения.