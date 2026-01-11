Затишье непогоды позволило усилить уборку снега в Коломне

Профильные службы усилили борьбу с последствиями мощного снегопада в Коломне. Об этом в своем телеграм-канале заявил глава городского округа Александр Гречищев.

Он отметил, что дни непогоды выдались непростыми для всех жителей региона.

«Затишье непогоды позволило усилиться в борьбе с последствиями снегопада и в ближайшие дни мы обязательно почистим все дороги и дворы», — подчеркнул Гречищев.

Он попросил жителей с пониманием отнестись к ситуации и не препятствовать коммунальщикам, которые занимаются уборкой снега.

Также глава округа поблагодарил работников профильных служб и волонтеров, которые помогали устранять последствия снежного шторма.

Ранее обрушившийся на Москву снегопад назвали самым сильным за последние 146 лет. По словам синоптиков, метель 9 января вошла в тройку мощнейших в столице с начала XXI века.