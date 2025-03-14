Заслуженных работников ЖКХ Подмосковья наградили в Мытищах

Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Фото: Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

В подмосковных Мытищах прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню работника ЖКХ. Во Дворце культуры «Яуза» праздник отметили более 600 сотрудников коммунальных служб. Участникам вручили награды от администрации губернатора и отраслевых министерств.

Зампред правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов отметил, что от уровня обеспеченности коммунальных служб зависит благосостояние жителей региона.

«Это касается и уборки дворовых территорий, их благоустройства, а также содержания МКД. Радует, что в сфере городского хозяйства работают профессионалы своего дела, готовые выполнять тяжелые задачи несмотря на время суток», — сказал он.

Также на мероприятии представили выставку коммунальной техники и оборудования.

Особое внимание на осмотре выставки уделили штабу главы, которое оборудовано для экстренных выездов.