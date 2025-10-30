Заседание участников «Движения первых» прошло в Мытищах
Динамика вовлеченности в мероприятия «Движения Первых» разнонаправленная. Школы проводят мероприятия, активисты выезжают на смены в «Артек», «Орленок» и другие лагеря, при этом есть образовательные учреждения, которые пока не очень активны в данном направлении.
Заседание координационного совета по взаимодействию с местным отделением Общероссийского общественно - государственного движения детей и молодежи «Движение Первых» прошло 28 октября. Участие в мероприятии приняла заместитель главы городского округа Мытищи Ольга Сидоркина.
Председатель совета местного отделения Татьяна Макеева поблагодарила руководство администрации за содействие в работе местного отделения, предложив провести встречу с лидерами первичных отделений, чтобы разобрать важные вопросы и отметить активных педагогов и руководителей школ. Обсудили на заседании обсудили открытие первичных отделений «Движения Первых» на базе учреждений культуры.