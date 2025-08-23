Заседание Совета депутатов прошло в Мытищах

Советы депутатов городского округа Мытищи встретились, чтобы обсудить важные вопросы, касающиеся округа. Коллегия депутатов во главе с Андреем Гореликовым одобрила ряд положений, а также скорректировала некоторые ранее принятые решения депутатского Совета.

Выборные представители в рамках рубрики «Час администрации» заслушали отчет о выполнении бюджетных обязательств за первые шесть месяцев 2025 года.

«За данный промежуток времени в казну муниципального образования поступило 10 миллиардов 650 миллионов рублей доходов, а объем расходов достиг 10 миллиардов 632 миллионов рублей», — подчеркнула руководитель финансового управления окружной администрации Ольга Гренц.

Среди 19 реализуемых на территории округа муниципальных программ наиболее высокий уровень освоения средств наблюдается по шести из них, включая социально ориентированные программы «Культура и туризм», «Образование и спорт». Выделение средств на мероприятия в рамках некоторых муниципальных программ имеет сезонную специфику, в связи с чем наибольшая часть затрат по ним запланирована на вторую половину года».

Помимо этого, парламентарии заслушали отчёт о результатах деятельности Инспекция федеральной налоговой службы России по городу Мытищи за 2024 год, с которым выступила заместитель руководителя данного ведомства Елена Скаткова. Она констатировала увеличение значений почти по всем категориям налоговых поступлений и проинформировала о реализуемой работе с налогоплательщиками, имеющими задолженность.

Очередное заседание Совета депутатов состоится 18 сентября.