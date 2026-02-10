Заседание Совета депутатов по имущественным вопросам прошло в Серпухове

10 февраля в Серпухове состоялось заседание окружного Совета депутатов под председательством Михаила Шульги. На нем рассмотрели вопросы утверждения Устава, аренды земель, передачи объектов инфраструктуры и поддержки молодых семей.

В заседании участвовали глава Серпухова Алексей Шимко, депутат Мособлдумы Татьяна Карзубова, председатель Контрольно-счетной палаты Владимир Батуков, городской прокурор Виталий Хрипунов и парламентарии.

Утвержден Устав городского округа — основной документ, устанавливающий систему местного самоуправления, его правовые и финансовые основы. В имущественной сфере уделили внимание упрощению правил аренды муниципальных земель.

Также решили передать в собственность Московской области несколько объектов инфраструктуры — газопроводы в Пущино, Лукьяново и Райсеменовском для улучшения их обслуживания. В Волохово округ принял новое помещение — здание ФАПа, которому найдут применение.

Отдельно обсудили поддержку молодых семей: утвердили стоимость квадратного метра жилья для расчета социальных выплат в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище».

Парламентарии также приняли решения по ряду муниципальных программ, включая реставрацию Серпуховского музыкально-драматического театра, оснащение камерами в рамках «Безопасного региона», строительство дорог в Дашковке и развитие системы водоснабжения.