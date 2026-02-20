Заседание совета депутатов городского округа прошло в Мытищах

Депутаты поддержали внесение изменений, обусловленных законодательством, в ряд положений, принятых ранее, а также установили величину порогового значения доходов и стоимости имущества, приходящаяся на каждого члена семьи, в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда. Закон Московской области № 231/2017-ОЗ предусматривает, что в 2026 году она составит 15 654 рублей 98 копеек.

Народные избранники также присвоили наименование элементу планировочной структуры, расположенному вне границ населенных пунктов между деревнями Чиверево, Осташково и Клязьминским водохранилищем. Он будет называться «территория Прибрежная».

На встрече подвели итоги оперативно-служебной деятельности межмуниципального управления Министерства внутренних дел России «Мытищинское. Начальник управления, полковник полиции Николай Жуков отметил, что увеличилось общее количество раскрытых преступлений. Раскрываемость умышленных преступлений, разбоев, грабежей, угона транспортных средств составила 100%. Николай Жуков подчеркнул, что одними из основных в настоящее время являются преступления, совершенные в сфере информационно-телекоммуникационных технологий.

Андрей Гореликов поблагодарил руководство и личный состав управления «Мытищинское» за службу.

Следующее заседание совета депутатов состоится 19 марта.