Заседание по вопросам транспортного обслуживания населения прошло в Мытищах

Одним из важных для жителей моментов стало возобновление маршрута «Пироговский — метро Физтех», который организовали в рамках смежного межрегионального маршрута № 581 «МГУ Сервис — метро Медведково». Сейчас по нему курсируют четыре автобуса.

Жителям микрорайона Дружба городского округа Мытищи также стало проще добираться до столицы. Здесь начал работу перевозчик «Московский городской транспорт» на маршруте № 1133 А «метро ВДНХ — 4-я Парковая улица». Отдельно отметили и автобусы направлений № 316, № 317, № 451, которые теперь производят посадку и высадку пассажиров на остановке «Мытищинский машиностроительный завод».

На заседании совместно с жителями, депутатами Совета депутатов городского округа Мытищи, специалистами министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, а также представителями «Мосавтодора» наметили и предстоящие планы.

Так, участники обсудили запуск маршрута до Вешек через Ховрино, обустройство остановок на отдаленных территориях, расположенных за каналом имени Москвы. Помимо этого, рассмотрели перспективу увеличения рейсов № 314 и № 438 в самые активные часы, а также изменение схемы маршрута № 459 с возможностью остановки у торгового центра «Пять планет». Среди планов на ближайшее будущее: организация рейсов в деревню Терпигорьево и дополнительных рейсов от Поведников и Беляниново до метро Физтех, а также увеличение количества автобусов направления № 1294 К.

Участники встречи обсудили и задачи, которые нужно выполнить максимально оперативно. Необходимо оформить документацию для увеличения транспортных средств по маршруту № 1294 К: до конца апреля на линию выведут 16 автобусов. Помимо этого, до 28 марта осуществят мониторинг пассажиропотока в часы пик от жилого квартала «Скандинавский» до метро Медведково.