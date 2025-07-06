Заседание по вопросам сокращения налоговой задолженности прошло в Мытищах

Межведомственная комиссия по мобилизации доходов в консолидированный бюджет Московской области проводит в городском округе Мытищи работу по сокращению налоговой задолженности. Так, 3 июля в онлайн-формате прошло заседание с участием сотрудников местной прокуратуры, налоговой инспекции и представителей администрации муниципалитета.

На заседании комиссии также присутствовали конкурсные управляющие организаций-банкротов, имеющих долги по имущественным налогам. Как рассказала заместитель главы городского округа Мытищи Людмила Иванова, большая часть таких компаний много лет находится в процессе банкротства и не может рассчитаться по налогам.

«Это влияет на доходную часть бюджета», — заключила Людмила Иванова.

На встрече заслушали 12 конкурсных управляющих. Они рассказали о том, как проходит процедура банкротства, о возможности погашения налоговой задолженности и о предполагаемых сроках завершения конкурсных процедур.

Людмила Иванова также отметила, что вопрос снижения задолженности по имущественным налогам находится на постоянном контроле администрации городского округа Мытищи.