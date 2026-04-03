Заседание по вопросам потребительского рынка провели в администрации Мытищ

В администрации Мытищ состоялось заседание межведомственной комиссии по вопросам потребительского рынка и услуг. На нем рассмотрели заявления о согласовании размещения сезонных торговых объектов на частных земельных участках.

Начальник управления потребительского рынка и услуг администрации округа Елена Подмаркова сообщила, что от собственников поступило 11 обращений. Семь из них касались размещения сезонных павильонов для реализации овощей, фруктов и бахчевых культур. Согласовано было только три места.

Одобрена установка павильонов около рынка «ЭкоБазар» на бульваре Ветеранов, дом 2, в торговом центре «Бриз» на улице Сукромка, дом 7, а также в торговом центре «Июнь» на улице Мира, дом 51. Кроме того, согласовано обустройство сезонного летнего кафе у ресторана «Либидо» на улице Колпакова, дом 44.

Глава округа Юлия Купецкая ранее подчеркивала, что торговля должна быть законной. Администрация готова поддерживать малый и средний бизнес, но только тех предпринимателей, которые работают честно и соблюдают все установленные требования.

В настоящее время ведется подготовка документации для проведения аукциона на право размещения сезонной торговли на муниципальных землях. Особое внимание уделили внешнему облику объектов: за основу приняли дизайн прошлого года — деревянные реечные павильоны светлого цвета. Как только утвердят брендбук «Лето в Подмосковье», его элементы появятся на всех сезонных нестационарных торговых точках.