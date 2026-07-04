Заседание по вопросам безопасности дорожного движения провели в Химках

В Химках прошла встреча, посвященная вопросам безопасности дорожного движения, в которой принял участие лидер Движения общественной поддержки Денис Беляев. Участники рассмотрели вопросы обновления дорожной разметки и установки искусственных неровностей, все озвученные инициативы получили положительное решение, а практическая реализация запланирована на 2026 год.

В ходе заседания были определены сроки выполнения мероприятий на улично-дорожной сети округа. Предложения, вынесенные на обсуждение, касались повышения безопасности как для водителей, так и для пешеходов в местах с повышенной аварийностью.

Денис Беляев отметил, что безопасность на дорогах касается каждого жителя, и подчеркнул важность того, что все инициативы приняты, что позволяет иметь четкий план действий на текущий год. Он выразил уверенность в эффективности запланированных мер.

Лидер Движения общественной поддержки Илья Матвейчук добавил, что системная работа по повышению безопасности дорожного движения включает комплексный подход: от обновления разметки до установки дополнительных средств регулирования. По его словам, это позволит снизить риски для всех участников дорожного движения.