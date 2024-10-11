Заседание по проекту бюджета развития территорий прошло Богородском округе

В Ногинске в центре «Про молодежь» обсудили проект бюджета Богородского округа на ближайшие три года с акцентом на развитие территорий. В работе приняли участие лидеры общественного мнения: общественники и депутаты.

Ранее в Богородском округе провели масштабную работу: на выездных встречах выслушали и учли предложения и замечания жителей.

«Проект получился адресным и народным, благодаря этим встречам. Мы максимально постарались, чтобы все первоочередные мероприятия, озвученные там, нашли отражение в бюджете», — подчеркнул глава Богородского городского округа Игорь Сухин.

Проект бюджета сформировали так, чтобы обеспечить жителям поддержку во всех сферах: в медицине, образовании, социальной помощи, транспорте и во многих других значимых вопросах.

Участники встречи смогли задать вопросы, касающиеся благоустройства и содержания территорий, состояния многоквартирных домов и сферы жилищно-коммунального хозяйства.