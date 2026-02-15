Заседание по подготовке к паводкам и пожарной безопасности прошло в Мытищах

12 февраля в администрации Мытищ прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Участники обсудили пожарную обстановку, подготовку к весеннему половодью и безопасность в зимний период.

На заседании назвали основные причины возгораний и уделили особое внимание профилактической работе. Также рассмотрели состояние систем водоснабжения, теплоснабжения и канализации, обсудили меры по снижению рисков и смягчению последствий половодья.

Отдельно остановились на зимней безопасности в зонах отдыха. Специалисты ведут мониторинг мест стихийного катания детей с горок. На этих участках размещают информационные материалы и знаки, а также устраняют потенциально опасные спуски.

В ходе заседания подчеркнули, что в округе ведется постоянная работа со снежными скоплениями и наледью, включая очистку кровель, тротуаров и дорог, а также противогололедную обработку.

«Коммунальные службы работают ежедневно, очищая кровли от снега и наледи, но работы еще много. Пока не закончится сезон, кровли будут чиститься, а недостатки — устраняться», — рассказала глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.