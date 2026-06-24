Заседание по бюджету 2025 года прошло в Серпухове

23 июня глава Серпухова Алексей Шимко принял участие в заседании окружного Совета депутатов под председательством Михаила Шульги. Депутаты рассмотрели 16 вопросов, включая исполнение бюджета за 2025 год, назначение старост и изменения в Генплан.

Был заслушан отчет об исполнении бюджета за 2025 год. Доходы и расходы сбалансированы с учетом дефицита, муниципальный долг за год удалось существенно снизить. Бюджет сохранил социальную направленность: основная доля расходов направлена на образование. Также утверждены изменения в бюджет текущего года и плановых периодов. Приведено в соответствие с законодательством Положение о дорожном фонде — актуализирован порядок формирования и использования средств. На основании протоколов собраний граждан назначены старосты в 20 сельских населенных пунктах.

Глава муниципалитета Алексей Шимко отметил: «Внесли изменения в Генплан по инициативе собственников — в деревнях Судимля и Спас-Тешилово. Также скорректировали Прогнозный план приватизации. Завершили заседание назначением отчета об итогах деятельности администрации за 2025 год — он пройдет 10 июля».