Заседание окружного Совета депутатов прошло в Мытищах

Сразу ряд важных вопросов рассмотрели на встрече народные избранники в Мытищах. Также на заседании заслушали несколько отчетов.

Участниками встречи стали муниципальные депутаты. Мероприятие прошло под председательством Андрея Гореликова.

Один из вопросов касался установления на территории округа с 1 января следующего года туристического налога. Также депутаты утвердили решение об установлении мемориальной доски в честь погибших в Великой Отечественной войне сотрудников Научно-исследовательского института овощного хозяйства. Сейчас старое здание института реконструировали, в нем находится детско-юношеский центр «Галактика».

Кроме того, на заседании обсудили итоги работы в уходящем году.

Отметим, что следующее заседание окружного Совета депутатов пройдет уже в следующем месяце, 18 декабря.