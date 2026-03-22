Заседание Общественной палаты по здравоохранению прошло в Мытищах

Первое в этом году пленарное заседание Общественной палаты городского округа Мытищи прошло 18 марта. Участники обсудили вопросы дорожной безопасности, детского здравоохранения и стоматологической помощи.

С докладом о дорожно-транспортной ситуации выступил начальник Госавтоинспекции Игорь Алексеев. Он рассказал о нововведениях в Кодексе об административных правонарушениях, изменениях в ПДД и профилактических мероприятиях, проведенных с начала года.

Заместитель главного врача Научно-исследовательского института детства Аида Бицуева рассказала об услугах и обследованиях в учреждении, оборудовании, о специалистах и развитии детского здравоохранения в Подмосковье.

О развитии детской и взрослой стоматологии, работе с детьми на паллиативном лечении рассказала заведующая детским отделением Мытищинской стоматологической поликлиники Екатерина Громова. О новых технологиях в протезировании и льготах для ветеранов труда, неработающих пенсионеров, ветеранов военной службы и участников СВО сообщила заведующая ортопедическим отделением Алина Находкина.

Председатель Общественной палаты Игорь Савош отметил, что повестку сформировали по просьбам жителей. На заседание пригласили специалистов, чтобы получить информацию из первых рук.

Член Общественной палаты Московской области Анастасия Маклаева рассказала об отзывах о работе мытищинских общественников.

«Каждый год Общественная палата Московской области готовит доклад о развитии институтов гражданского общества. Значительная часть доклада — рассказ о работе нашей Мытищинской палаты. Всегда слышу о ней прекрасные отзывы», — отметила Анастасия Маклаева.