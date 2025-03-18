Заседание Общественной палаты по вопросам безопасности прошло в Мытищах

Важные темы, касающиеся безопасности и правопорядка в регионе обсудили на пленарном заседании Общественной палаты Мытищ. Председатель палаты Игорь Савош открыл встречу и представил повестку дня.

Участники заслушали доклады представителей правоохранительных органов, которые поделились актуальной информацией о состоянии преступности и мерах, принимаемых для ее предотвращения. Члены палаты активно обсуждали вопросы, связанные с обеспечением пожарной безопасности, профилактической работой среди населения, а также поддержанием общественного порядка. Темы выявления и раскрытия преступлений и административных правонарушений также рассматривались на заседании. Важным аспектом для повышения уровня безопасности в округе стали и взаимодействия с силовыми структурами.

Учредительное заседание Общественной палаты нового созыва состоялось 23 декабря 2024 года. Эта палата будет действовать до 2027 года и включает в себя 45 членов, представляющих различные сферы деятельности округа и активных жителей, готовых внести свой вклад в развитие региона.

Торжественная церемония вручения удостоверений членам Общественной палаты состоялась в завершение встречи.