Заседание Общественного совета прошло в Одинцове

Заседание Общественного совета, на котором были подведены итоги работы за 2023–2025 годы прошло в Одинцовском городском округе. В мероприятии приняли участие начальник Управления полковник полиции Игорь Лопатин и заместитель начальника отдела по работе с личным составом капитан полиции Анна Шмакова.

С информацией об итогах работы за отчетный период созыва выступил председатель Общественного совета Денис Мартынов. В ходе мероприятия рассматривались кандидаты в новый созыв.

Игорь Лопатин положительно оценил результаты деятельности Общественного совета, поблагодарил его представителей за активную работу, участие во многих профилактических мероприятиях, которые способствовали повышению имиджа сотрудников полиции и укреплению доверия населения к органам внутренних дел. Он вручил общественникам благодарственные письма.