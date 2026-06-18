Заседание комиссии по социально-трудовым отношениям прошло в Можайске

В администрации Можайского муниципального округа 16 июня прошло очередное заседание территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. В работе приняли участие представители администрации округа, профсоюзных организаций и работодателей, заседание провела координатор комиссии, заместитель главы Можайского округа Елена Заболотная.

Первым вопросом повестки стал утвержденный План работы комиссии на 2026 год. Второй вопрос касался опыта и совершенствования системы наставничества на предприятиях Подмосковья, с докладом выступила председатель координационного совета профсоюзов Можайского округа Тамара Луговцова, представив итоги совместного заседания Союза «Московское областное объединение организаций профсоюзов» и Правления Московского областного союза промышленников и предпринимателей.

Третьим вопросом стала организация работы по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры. С основным докладом выступила начальник отдела социальной поддержки администрации Людмила Нагих, содоклад — председатель Можайской районной организации «Всероссийского общества инвалидов» Любовь Клочкова. Участники отметили, что работы по созданию доступной среды ведутся на постоянной основе. В округе функционируют 8 образовательных комплексов (23 здания школ и 29 дошкольных отделений), в каждом создана доступная среда: пандусы, поручни, тактильные знаки. Объекты культуры также оборудованы кнопками вызова персонала, доступными входными группами и выделенными стоянками. Участники комиссии отметили конструктивный характер взаимодействия между администрацией, бизнесом и профсоюзами. Все рассмотренные вопросы приняты к сведению, по ним приняты соответствующие решения.