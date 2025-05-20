Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС прошло в Серпухове

Заместитель главы Дмитрий Рыкунов по поручению врип главы Серпухова провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Собравшиеся обсудили вопросы обеспечения безопасного отдыха жителей вблизи водных объектов и состояния противопожарного водоснабжения на территории Пущина.

Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам Министерства чрезвычайных ситуаций России по Московской области, Управления Министерства внутренних дел России «Серпуховское» и спасатели Муниципального учреждения «Аварийно-спасательной службы „Юпитер“» организуют совместное патрулирование зон отдыха людей на водных объектах. Помимо этого, вблизи водоемов установят запрещающие знаки и плакаты, в образовательных учреждениях проведут профилактические занятия.

В Серпухове четыре водных объект признали местами стихийного отдыха у воды: пруд по Весенней улице, пруд по улице Пограничная, песчаный карьер в Протвине, береговая зона на реке Ока в районе Пущина. Там разместят посты с дежурными спасателями.

Также на встрече подняли вопрос о состоянии противопожарного водоснабжения на территории Пущина по результатам проверки весной 2025 года.