Заседание комиссии по дорожной безопасности прошло в Мытищах

В Мытищах обсудили соблюдение ПДД в рамках проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия». Заседание провели координатор Андрей Гореликов, партийные активисты и представители ГИБДД.

На заседании обсудили безопасность на дорогах и меры для предотвращения дорожно-транспортных происшествий. Участники акцентировали внимание на взаимодействии организаций и необходимости регулярных проверок состояния инфраструктуры.

«Безопасность на дорогах — это общая задача, требующая коллективных усилий. Были предложены новые инициативы, которые могут помочь улучшить ситуацию на дорогах, включая образовательные программы для молодежи по правилам дорожного движения и кампании, направленные на повышение осведомленности водителей и пешеходов», — сказал Андрей Гореликов.

Сотрудники ГИБДД представили статистику ДТП в Московской области и предложили конкретные рекомендации по улучшению ситуации. Участники обменялись мнениями, что можно сделать в условиях плохих погодных условий и большого количества автомобилей.