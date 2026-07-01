Заседание комиссии по делам несовершеннолетних провели в Можайске

29 июня состоялось плановое заседание, на котором обсудили защиту прав детей. Участники рассмотрели более 20 административных материалов, утвердили план работы на второе полугодие и обсудили меры профилактики.

Заседание провела заместитель главы округа, председатель комиссии Елена Заболотная. В мероприятии участвовали представители образовательной и социальной сфер, силовых структур и директора учебных заведений.

Участники также рассмотрели несколько дополнительных обращений и вынесли определения о назначении времени и места рассмотрения дел об административных правонарушениях.

Главная задача комиссии — не формальное разбирательство, а реальная помощь семьям и детям. В центре внимания — вопросы профилактики, поддержки родителей в сложных ситуациях и поиск для каждого ребенка полезного и интересного занятия. Такой подход, подкрепленный совместной работой всех ведомств при участии областных коллег, позволяет своевременно решать возникающие проблемы и защищать интересы подрастающего поколения.