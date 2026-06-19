Заседание комиссии по безопасности на железной дороге прошло в Серпухове
В Серпухове 18 июня состоялось очередное выездное заседание Комиссии по безопасности на железнодорожной инфраструктуре с участием представителей администрации, пожарной части, Центральной пригородной пассажирской компании и народной дружины. Комиссия под председательством начальника Управления дорожного хозяйства, транспортного обслуживания населения и связи Арби Чекиева обследовала станцию «Серпухов» на наличие несанкционированных троп и проверила ранее перекрытые переходы.
По итогам осмотра выданы поручения ответственным лицам по устранению выявленных нарушений. В рамках заседания также прошел профилактический рейд: жителям раздали информационные листовки и призвали соблюдать правила безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры.