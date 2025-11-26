Сегодня 18:27 Заседание клуба «Душа молода» ко Дню матери прошло в Можайском округе 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации Можайского муниципального округа Подмосковье

Праздники

Можайск

День матери

В Можайском культурно-досуговом центре 26 ноября прошло заседание клуба «Душа молода», посвященное предстоящему Дню матери. На мероприятии собрались самые активные участники и почетные гости.

Поздравить участниц с наступающим праздником пришли исполняющий обязанности заместителя главы Можайского муниципального округа Денис Потылицын и Председатель Совета ветеранов, депутат Совета депутатов Нина Истратова.

Фото: Пресс-служба администрации Можайского муниципального округа

«Уважаемые ветераны, дорогие мамы, жительницы Можайского округа! Пусть сегодняшний концерт подарит вам радость, светлые воспоминания и уверенность в том, что ваша мудрость — главное достояние наших семей и всего Можайского округа», — сказал Денис Потылицын.

Фото: Пресс-служба администрации Можайского муниципального округа

В рамках праздничной программы для госте выступили юные артисты из Можайского культурно-досугового центра. Они подготовили для зрителей самые красивые танцы и лучшие песни, но главным подарком стали детская любовь, уважение и бесконечная благодарность старшему поколению.

Фото: Пресс-служба администрации Можайского муниципального округа

Концерт стал ярким проявлением связи поколений и еще раз доказал, что «душа молода» в любом возрасте.