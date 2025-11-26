Заседание клуба «Душа молода» ко Дню матери прошло в Можайском округе
В Можайском культурно-досуговом центре 26 ноября прошло заседание клуба «Душа молода», посвященное предстоящему Дню матери. На мероприятии собрались самые активные участники и почетные гости.
Поздравить участниц с наступающим праздником пришли исполняющий обязанности заместителя главы Можайского муниципального округа Денис Потылицын и Председатель Совета ветеранов, депутат Совета депутатов Нина Истратова.
«Уважаемые ветераны, дорогие мамы, жительницы Можайского округа! Пусть сегодняшний концерт подарит вам радость, светлые воспоминания и уверенность в том, что ваша мудрость — главное достояние наших семей и всего Можайского округа», — сказал Денис Потылицын.
В рамках праздничной программы для госте выступили юные артисты из Можайского культурно-досугового центра.
Они подготовили для зрителей самые красивые танцы и лучшие песни, но главным подарком стали детская любовь, уважение и бесконечная благодарность старшему поколению.
Концерт стал ярким проявлением связи поколений и еще раз доказал, что «душа молода» в любом возрасте.