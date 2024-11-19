Заседание «Единой России» по вопросам самоуправления прошло в Мытищах

В городском округе Мытищи состоялось заседание партии «Единая Россия», которое провел руководитель фракции Юрий Гончарук. В мероприятии также принял участие депутат Московской областной думы Михаил Мурзаков.

На встрече были обсуждены важные вопросы, включая предстоящие изменения в федеральный закон о местном самоуправлении. Участники заседания подвели итоги работы за последние две недели, проанализировали достигнутые результаты и выявили проблемы, требующие внимания.

Кроме того, был разработан план дальнейшей работы, который предусматривает активное участие депутатов округа в решении актуальных вопросов.

«Уверен, что совместными усилиями сможем сделать наш округ более комфортным и привлекательным для проживания. Открытое обсуждение вопросов местного самоуправления служит основой для эффективной работы нашей фракции и доверия со стороны граждан», — отметил Юрий Гончарук.

Заседание позволило не только проанализировать достигнутые результаты, но и выявить проблемы, требующие внимания, что поможет в дальнейшем более эффективно решать актуальные задачи округа.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».