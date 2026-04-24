Заседание антитеррористической комиссии городского округа прошло в Подольске

Участники заседания обсудили комплекс мер по обеспечению безопасности в период майских праздников — Дня Весны и Труда, Дня Победы, а также Дня России. Отдельно остановились на дополнительных мерах по повышению готовности сил и средств на объектах транспортной инфраструктуры, жизнеобеспечения и в местах массового скопления людей.

В повестку также включили вопросы обеспечения безопасности при проведении государственной итоговой аттестации учащихся и организации детского оздоровительного отдыха. Утвердили перечень мест массового пребывания людей на территории округа, подлежащих паспортизации в соответствии с постановлением Правительства РФ. С докладами выступили представители аппарата Антитеррористической комиссии, УМВД России по городскому округу Подольск, межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания людей и комитета по образованию администрации муниципалитета.