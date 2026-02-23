Защитников Отечества поздравили в Можайске

Накануне праздника в Можайском культурно-досуговом центре прошел торжественный концерт. Зрители заполнили зал, чтобы поздравить тех, кто стоит на страже рубежей страны, и почтить память героев.

Открыла вечер знаменная группа под легендарный «Марш Преображенского полка». Духовой оркестр исполнил плац-концерт, а затем прозвучал гимн России.

Со сцены к собравшимся обратился глава округа Денис Мордвинцев.

«Важно оставаться сплоченными и любить Родину в любое время», — сказал он.

Кульминацией стало вручение наград. Глава округа вместе с военным комиссаром Русланом Меладзе отметили отличившихся военнослужащих.

Александр Виноградов получил медаль «За отвагу». Еще восемь наград передали родственникам погибших воинов. Зал почтил их память минутой молчания.

Особые слова благодарности прозвучали в адрес тех, кто помогает фронту. Депутат Госдумы Сергей Колунов вручил благодарственные письма активным жителям. К поздравлениям присоединился депутат Мособлдумы Владимир Вшивцев.

Ветераны спецоперации своим примером доказали, что мужество не знает границ. Роман Гомыляев, награжденный медалью Суворова, вручил знаки «Юнармейская доблесть» отличившимся участникам движения «Юнармия».

Ансамбли «Семечки», «Калинка», «Мелодия», «Сударушка», солисты и студия барабанщиков исполнили песни о Родине и героях нашего времени.