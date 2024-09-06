«Защищаем будущее!» Первый мемориал защитникам Отечества появится в Химках

Мемориал героям — защитникам Отечества вот-вот откроют в Химках. Это первый подобный монумент в округе, сообщила пресс-служба местной администрации. Монумент уже устанавливают специалисты.

Мемориал олицетворяет связь поколений. Скульптура представляет собой фигуры двух воинов разных эпох — героя Великой Отечественной войны и бойца СВО. Советский солдат как бы поддерживает российского военного, сражающегося за честь и свободу своей Родины.

Внизу постамента надпись: «Сохраняя прошлое — защищаем будущее!» Ее выбрали местные жители.

Символично, что торжественное открытие пройдет именно в Год семьи, ведь президент России Владимир Путин отмечал, что любовь к Родине подобна теплому и трепетному отношению к семье и детям.