Патриотическую лекцию о Курской битве проведут в Химках 23 августа

День победы над фашистской армией в Курской битве отметят в Химках на патриотической встрече 23 августа. Жителей приглашают присоединиться к акции в 10:00 у мемориала «Вечная слава защитникам Родины» на улице Пожарского.

Собравшимся расскажут о подвигах советских солдат в Курской битве. После познавательной лекции каждый желающий сможет возложить цветы к подножию памятника защитникам Отечества.

«Важно помнить свою историю, чтить подвиги предков и воспитывать дух патриотизма в подрастающем поколении. Сегодня, когда наши солдаты вновь защищают мир от нацизма в ходе специальной военной операции, примеры героизма и самопожертвования воинов Великой Отечественной войны особенно актуальны», — поделилась муниципальный депутат Ирина Спирина.

Встреча пройдет в рамках масштабного патриотического проекта «Химки. Успех в единстве поколений».

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