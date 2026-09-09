Зарплаты в подмосковной промышленности превысили отметку в 120 тысяч рублей

Средняя заработная плата в обрабатывающей промышленности Подмосковья по итогам первых шести месяцев 2026 года достигла 125,8 тысячи рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель увеличился на 12%, сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

«По итогам шести месяцев этого года уровень заработной платы в обрабатывающей промышленности составляет 125,8 тысячи рублей. В производстве лекарственных препаратов и материалов показатель достиг 165 тысяч рублей, компьютеров, электронных и оптических изделий — 153,3 тысячи рублей, электрического оборудования — 139,1 тысячи рублей», — рассказала Екатерина Зиновьева.

В производстве бумаги и бумажных изделий средняя зарплата составила 132 тысячи рублей, в металлургии — 129 тысяч рублей.

Промышленные предприятия могут воспользоваться региональными мерами поддержки. Информация о доступных инструментах размещена на инвестиционном портале Московской области.

Получить консультацию специалистов по вопросам поддержки бизнеса также можно по телефону 0150. Звонки с мобильных принимают по будням с 9:00 до 18:00.